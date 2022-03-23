Рабочий из Шлиссельбурга выкрал металл на 200 тысяч рублей

Разнорабочий, который проживал в Шлиссельбурге Ленинградской области, выкрал металла на сумму более 200 тысяч рублей. Злоумышленника задержали полицейские. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Заявление о краже подал представитель компании по производству катеров. Он заявил, что неизвестный периодически крадет металл из цеха.

Следователям удалось быстро вычислить подозреваемого. Им оказался работник предприятия, который якобы отправлял металл на утилизацию. Против мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.