Рабочий из шахты «Листвяжной» случайно опоздал на смену в день пожара

Рабочий из шахты «Листвяжная» Николай Бублис в день взрыва случайно опоздал на смену. В результате он помогал спасать людей.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Мужчина рассказал, что забирал спецодежду из стирки, поэтому приехал позже. Он уже собирался спуститься в шахту, когда услышал взрыв, а затем повалил черный дым.

«Вышел первый человек весь в грязи, в пыли, через раз дышал. Вышел и упал. Он сказал, что в шахте еще люди», — поделился Бублис воспоминаниями.

После этого все присутствующие решили спускаться вниз, чтобы спасать тех, кто там остался.

«Мы метров на 200-300 спустились и увидели: недвижимый человек лежит, фонарь горит. Мы его подняли и понесли. Первый раз мы вывели шесть человек», — рассказал он.

Потом они спустились в шахту еще несколько раз, хотя это было опасно. Бублис уточнил, что сотрудникам приходилось работать в условиях повышенной концентрации газа. Об этом их предупредили на словах, но документально никак не зафиксировали. Он объяснил, что рабочие молчали, так как опасались потерять работу.