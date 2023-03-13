Происшествия

13 марта 2023, 22:53

Рабочий из Самары погиб после падения на него кабины лифта

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Кабина лифта обрушилась на 22-летнего рабочего в Самаре. От полученных травм молодой человек погиб. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на управление Следственного комитета по области.

В воскресенье, 12 марта, погибший занимался заменой лифтового оборудования в доме на Невской улице.

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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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