Происшествия 06 февраля 2023, 21:50 Рабочий фабрики в Челябинске попал в измельчитель древесины и погиб

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Рабочий фабрики «Краснодеревщик» в Челябинске 6 февраля попал в измельчитель древесины. В результате мужчина погиб от полученных травм. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на социальные сети управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города.

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Как рассказали свидетели случившегося, погибший решил проверить поломку аппарата, однако его затянуло внутрь. Спасателям пришлось разбирать машину для того, чтобы извлечь тело 40-летнего мужчины.