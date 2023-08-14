Происшествия 14 августа 2023, 17:22 Рабочий едва не погиб при реставрации театра в Красноярском крае Рабочий в Минусинске едва не сорвался с высоты во время реставрации театра РИА «Новости»

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Реставрация театра в Минусинске едва не закончилась гибелью рабочего. Об этом сообщил Telegram-канал «Красноярск № 1».

По информации источника, бригада рабочих трудилась на реставрации здания Минусинского театра. Чтобы выполнить высотный монтаж, они прикрепили ковш к строительному крану и подняли одного из сотрудников на высоту.

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Однако страховочные тросы оборвались, и работник едва не сорвался вниз, когда ковш повис на двух оставшихся тросах.

В последний момент мужчина сумел удержаться в ковше, после чего автокран опустил стрелу на землю.

Ранее «360» сообщал, что лифт с рабочими внутри сорвался с высоты в строящемся доме на улице Кедрова в Москве. Внутри находились два человека, один погиб, а второй получил серьезные травмы. Прибывшие на место экстренные службы извлекли из кабины пострадавшего и передали его медикам.