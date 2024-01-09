Происшествия 09 января 2024, 12:30 Рабочий до смерти забил коллегу на стройплощадке в Новой Москве СК попросит арестовать подозреваемого в убийстве рабочего в Новой Москве Vladimir Baranov/Globallook Press

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В Новой Москве на строительном объекте до смерти избили рабочего. Подозреваемого в убийстве задержали, его планируют отправить под арест, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 7 января этого года в бытовке на стройплощадке двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент они повздорили. Во время конфликта подозреваемый начал жестоко избивать коллегу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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Полицейские задержали 45-летнего нападавшего и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

На допросе он признал свою вину. Во вторник следователи намерены просить суд арестовать мужчину.

Следствие также планирует выйти в суд с требованием отправить в изолятор 50-летнего мужчину с 39-летней женщиной по делу об убийстве. Предположительно, они жестоко расправились со своим приятелем.