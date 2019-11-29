  • Рабочий без регистрации напоролся животом на арматуру в Ленобласти

    29 ноября 2019, 15:11

    Ирина Нагайникова

    Накануне в поселке Сиверский Ленинградской области с рабочим произошел несчастный случай на стройплощадке. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Около одиннадцати часов вечера 27 ноября гражданин Таджикистана 1978 года рождения выпивал с братом. Он отлучился в туалет и по пути наткнулся животом на арматуру.

    Как сообщило ИА Nation News, мужчину увезли в Гатчинскую больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости.

    Сообщается, что на территории РФ пострадавший находится без регистрации.