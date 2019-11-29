Рабочий без регистрации напоролся животом на арматуру в Ленобласти

Около одиннадцати часов вечера 27 ноября гражданин Таджикистана 1978 года рождения выпивал с братом. Он отлучился в туалет и по пути наткнулся животом на арматуру.

Как сообщило ИА Nation News, мужчину увезли в Гатчинскую больницу. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости.

Сообщается, что на территории РФ пострадавший находится без регистрации.