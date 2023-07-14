Происшествия 14 июля 2023, 12:28 Рабочий погиб из-за разгерметизации баллона на Уральском электрохимкомбинате ТАСС: один человек погиб в результате ЧП на Уральском электрохимкомбинате РИА «Новости»

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Один человек погиб в результате разгерметизации баллона на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«Один человек погиб, остальные, кто был в цеху, эвакуировались», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, сейчас ЧП локализовано. Угрозы химического заражения нет. На предприятии сообщили, что на данный момент радиационная обстановка в цехах комбината и за их пределами в норме. Опасность для жителей Новоуральска и персонала завода отсутствует, написал «Царьград».

Разгерметизация баллона, в котором находился обедненный гексафторид урана, произошла утром 14 июля в цехе № 53. На химкомбинате назвали происшествие локальным. Персонал эвакуировали, сообщалось об одном пострадавшем.

Разгерметизация установки с последующим факельным горением произошла на «СИБУР-Нефтехиме» в Нижегородской области 12 июля. Производство остановили, персонал предприятия эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.