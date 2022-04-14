Ford Transit влетел в «Газель» дорожных рабочих на МКАД

Микроавтобус Ford Transit и «Газель» дорожных рабочих попали в ДТП на 49 километре внутреннего кольца МКАД. В результате оказались перекрыты четыре из шести полос движения, сообщил источник «360».

По предварительным данным, Ford Transit по неизвестной пока причине влетел в «Газель». В результате в иномарке оказался зажат человек. Все обстоятельства аварии уточняются.

Ранее крупное ДТП с участием скорой и иномарки Mitsubishi Pajero произошло в Твери. В результате погибли два человека, пятеро попали в больницу.