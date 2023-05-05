Эксклюзив 05 мая 2023, 10:12 Рабочие выкопали снаряд на северо-востоке Москвы во время прокладки кабеля — источник Источник «360»: на северо-востоке Москвы во время ремонтных работ нашли снаряд

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Рабочие выкопали из-под земли снаряд возде дома № 1 на улице Декабристов в Москве (Северо-Восточный административный округ). Об этом сообщил источник «360».

Возле жилого дома производились ремонтные работы, специалисты прокладывали кабель. Уточняется, что размер обнаруженного снаряда — около 500 миллиметров, диаметр — до восьми сантиметров. Колпака нет, то есть взрыватель открыт.

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На место вызвали саперов, жильцов близлежащего дома оповестили о находке. Скорая помощь никому не потребовалась.