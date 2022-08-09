В Нижнекамском районе Татарстана во время очистки канализационного люка погибли двое мужчин, столько же пострадали. Следственные органы возбудили уголовное дело. Очевидец рассказал «360», что двое из жертв приходились друг другу родственниками.

Упали в колодец

Работники коммунальной организации в селе Каенлы втроем чистили канализационный колодец, сообщили в Следкоме России. В какой-то момент они один за другим потеряли сознание. Местный житель попытался помочь, но сам провалился в люк.

Пострадавших подняли на поверхность сотрудники экстренных служб. Предположительно, во время проведения работ специалисты были без средств защиты Следственное управление СКР по РТ пресс-служба.

Из четырех человек двое скончались от отравления сероводородом, двое других госпитализировали в Нижнекамскую центральную районную больницу.

Хозяева дома

Местные рабочие уточнили, что среди погибших был рабочий и один из хозяев дома, возле которого находится колодец. Пострадал второй рабочий, а также родственник погибшего.

Мне сказал мужик, который здесь работает. Помочь, говорит, надо, сходи. Пришли, они уже четверо там были. Сразу начали откачивать, с садика воду носить Даниил Вафин рабочий.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».