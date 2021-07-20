Рабочие упали с 10 этажа на стройке в Москве

Двое рабочих упали с высоты 10 этажа на одной из строек на востоке Москвы. В результате мужчины скончались. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что рабочие упали с высоты 10 этажа на строительном объекте на Измайловском проезде. Случившееся подтвердили в прокуратуре Москвы.

«Мужчины 1988 и 1981 годов рождения скончались на месте. На месте находится заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов», — сообщило надзорное ведомство.

Источник фото: прокуратура Москвы

Во время проверки сотрудники прокуратуры намерены установить все обстоятельства и причины смерти рабочих. Также оценят действия людей, ответственных за соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заключила пресс-служба.

Как ранее уточнял Telegram-канал 112, мужчины сорвались с монтажной плиты. После падения рабочих засыпало строительными материалами. В итоге оба скончались. Сейчас правоохранители устанавливают личности мужчин.