Рабочие сорвались с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону. Видео

В Ростове-на-Дону КамАЗ врезался в автовышку, с которой сорвались двое рабочих. Один мужчина погиб на месте, за жизнь второго борются врачи.

Авария произошла на проспекте Стачки 18 февраля, когда сотрудники ремонтной фирмы монтировали баннер на мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением и влетел в стоявшую у мостовой ограды автовышку. С ее помощью велись монтажные работы.

Двое рабочих из-за столкновения сорвались вниз — на железнодорожные пути. От полученных травм один из них скончался на месте. Второго пытаются спасти врачи. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

На кадрах с моментом аварии виден движущийся на небольшой скорости КамАЗ. Он задел автовышку, ту дернуло от удара — и с нее выпали люди.