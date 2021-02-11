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    11 февраля 2021, 22:55

    Рабочие пробурили газовую трубу, спровоцировав взрыв в Петербурге. Видео

    Кирилл Фролов

    В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа при бурении скважины. Рабочие пробили газовую трубу, произошел взрыв и сильный пожар. Без газа остались более 70 частных домов, сообщила «Фонтанка».

    Рабочие пробурили газовую трубу, спровоцировав взрыв в Петербурге. Видео

    ЧП случилось в поселке Петро-Славянка. В группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» опубликовали кадры с места событий и сообщили подробности. По данным паблика, рабочие на «Урале» с буровой установкой проводили реконструкцию дороги и попали в газовую трубу диаметром 50 сантиметров. Работы были не согласованы.

    После взрыва загорелся двухэтажный деревянный дом в Речном переулке. Огонь распространился по всей площади строения и перекинулся на бытовку соседей. Также сгорела сама буровая установка.

    Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android

    Позднее в петербургском главке МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. Сведения о пострадавших уточняются. Изначально сообщалось, что в сгоревшем доме мог остаться человек.

    На участке, где произошел взрыв перекрыли подачу газа. Без него остались 73 частных дома. В «Петербурггазе» уточнили, что приступят к ремонту после тушения пожара.

    Там отметили, что земляные работы в зоне газораспределительной сети не были согласованы.