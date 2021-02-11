Рабочие пробурили газовую трубу, спровоцировав взрыв в Петербурге. Видео

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа при бурении скважины. Рабочие пробили газовую трубу, произошел взрыв и сильный пожар. Без газа остались более 70 частных домов, сообщила «Фонтанка».

ЧП случилось в поселке Петро-Славянка. В группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» опубликовали кадры с места событий и сообщили подробности. По данным паблика, рабочие на «Урале» с буровой установкой проводили реконструкцию дороги и попали в газовую трубу диаметром 50 сантиметров. Работы были не согласованы.

После взрыва загорелся двухэтажный деревянный дом в Речном переулке. Огонь распространился по всей площади строения и перекинулся на бытовку соседей. Также сгорела сама буровая установка.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android

Позднее в петербургском главке МЧС сообщили о ликвидации открытого горения. Сведения о пострадавших уточняются. Изначально сообщалось, что в сгоревшем доме мог остаться человек.

На участке, где произошел взрыв перекрыли подачу газа. Без него остались 73 частных дома. В «Петербурггазе» уточнили, что приступят к ремонту после тушения пожара.

Там отметили, что земляные работы в зоне газораспределительной сети не были согласованы.