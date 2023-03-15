Происшествия 15 марта 2023, 16:53 Рабочие понесут наказание за гибель коллег на скважине в ЯНАО

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В Пуровском районе ЯНАО пройдет суд над двумя мужчинами, которые обвиняются в смерти коллег во время работ на территории кустовой площадки Tns-Пуровского месторождения. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Как рассказали в следственном управлении СКР по ЯНАО, в мае 2022 года бурильщик после ночного ремонта скважины оставил ее устье незагерметизированным. Мастер об этом знал, но все же отправил на объект другую бригаду ремонтников. Утром из-за выброса нефтегазового флюида начался пожар. В результате три человека погибли.

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Мастера и бурильщика обвинили в нарушении требований промышленной безопасности. Материалы дела переданы в суд.

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