Рабочие погибли во время обвала грунта в Екатеринбурге
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«Откопали двоих, мертвых», — сказали РИА «Новости».
По информации СУ СКР по Свердловской области, земляные работы проводили вечером 19 октября на перекрестке улиц Мехренцева и Краснолесья. Именно там мужчины попали под завал грунта и погибли.
«Организована доследственная проверка по сообщению о нарушении требований охраны труда при проведении земляных работ», — сказано в сообщении.
Как отметили в МЧС, рабочих нашли незадолго до полуноси 19 октября. Всего поисками занимались 29 человек, а также было привлечено семь единиц техники.
Сейчас следователи осматривают место случившегося и решают вопрос с допросом возможных очевидцев. После проведения проверки примут процессуальное решение. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.