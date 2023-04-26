Происшествия 26 апреля 2023, 13:30 Рабочие откопали череп и кости человека на стадионе «Торпедо» в Москве Рабочие нашли человеческие останки при реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве YouTube

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Человеческие останки обнаружили на московском стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова во время реконструкции объекта. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Накануне, около 17:00, рабочие откопали череп и кости», — уточнил он.

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По словам собеседника агентства, останки направили на экспертизу. Предварительно установили, что человек, чьи кости нашли на стадионе «Торпедо», умер более 100 лет назад.

Реконструкция спортивного объекта стартовала летом 2020 года. Завершить работы планируют к столетию клуба «Торпедо», которое отметят в 2024 году. После ремонта стадион сможет принимать до 15 тысяч жителей.

Ранее человеческие останки нашли в бывшей музыкальной студии в центре Москвы во время ремонта. Кости и обломки черепа обнаружили на глубине полутора метров после вскрытия пола.