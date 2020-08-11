Рабочие остановили ремонт особняка за 35 миллионов евро в Париже. Там обнаружили труп

Работы по восстановлению заброшенного особняка в престижном районе Парижа остановили из-за обнаруженного в подвале трупа. Он пролежал там более 30 лет.

Рабочие разбирали завалы досок и щебня в одном из подвалов особняка и обнаружили труп мужчины со следами от ран и переломов. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве, передает The Guardian.

Рядом с трупом обнаружили и документы погибшего. Им оказался гражданин Франции Жан-Пьер Рено, у которого не было постоянного места жительства. Детей мужчины уже проинформировали о случившемся.

«Неясно, умер он в особняке или был доставлен туда, и мы, возможно, никогда не узнаем, кто виноват. Вполне возможно, что убийца сам мертв», — сообщили в полиции.

Ранее полуразрушенный особняк на аукционе купил Жан-Бернар Лафонта, который заплатил за здание более 35 миллионов евро. Это почти в шесть раз больше первоначальной стоимости, заявленной на торгах.

Новый владелец решил сразу приступить к восстановительным работам. Уже в феврале особняк начали ремонтировать. Скорее всего, тогда же рабочие обнаружили труп мужчины. Ожидается, что ремонт возобновят в конце лета.

Особняк расположен в престижном районе Парижа — в нескольких минутах ходьбы от Дома инвалидов и официальной резиденции премьер-министра Франции. В нем когда-то жил поэт и драматург Франсуа Коппе. Особняк пустовал более 30 лет.