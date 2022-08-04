Рабочие нашли снаряды времен ВОВ в Ленинградской области

Боеприпасы времен Второй Мировой войны были обнаружены около железнодорожной станции в Ленинградской области во время земляных работ. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

Группа разминирования ОМОН «Балтика» выехала на место происшествия. Специалисты зафиксировали шесть неразорвавшихся снарядов, а также пустые корпуса и взрыватели боеприпасов. Находку уничтожили на полигоне.