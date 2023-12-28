Важное 28 декабря 2023, 15:08 Рабочие на стройке открыли стрельбу в Якутске и ранили двух человек МВД: два человека пострадали при стрельбе на стройке в Якутске РИА «Новости»

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Рабочие устроили стрельбу на одной из строек в Якутске. Из-за перестрелки пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Двое рабочих, находящихся в строящемся здании, начали конфликтовать и пустили в ход огнестрельное оружие. Из-за стрельбы ранения получили двое мужчин. Полиция Якутска начала устанавливать все обстоятельства случившегося.

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«В настоящее время полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к противоправному деянию», — указали в пресс-службе.

Ранее полиция Якутии з адержала четверых вероятных участников перестрелки в селе Айхал Мирнинского района. Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в одном из местных баров. Из-за перестрелки погиб 32-летний мужчина, еще два человека получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».