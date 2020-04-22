Рабочие-мигранты устроили массовую драку на складе в Подмосковье

В подмосковном Дмитрове произошла массовая драка с участием мигрантов. По данным очевидцев, потасовку устроили иностранные работники логистического комплекса, якобы протестуя из-за увольнения. Полиция проводит проверку, сообщили «360» в пресс-службе главного управления МВД по Московской области.

В группе «ЧП Дмитров» во «ВКонтакте» рассказали, что компания якобы уволила иностранцев, оставив на работе лишь граждан России. После этого уволенные полезли с кулаками на тех, кого сокращение не коснулось, однако в компании не подтвердили версию из соцсетей. Телеканалу «360» сообщили, что никаких увольнений не было, инцидент произошел из-за обычного бытового конфликта. Там уточнили, что кадры сняты давно, а конфликт давно исчерпан.

В полиции сообщили «360», что потасовка действительно произошла неделю назад.

«Предварительно установлено, что 15 апреля на территории одного из складских комплексов, расположенных в Дмитровском городском округе, произошел конфликт между группами граждан из азиатских республик, переросший в драку», — заявили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Заявлений в полицию по поводу потасовки не поступало, как и сообщений из больниц, уточнили в ведомстве.