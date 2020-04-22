Рабочие-мигранты устроили массовую драку на складе в Подмосковье
В группе «ЧП Дмитров» во «ВКонтакте» рассказали, что компания якобы уволила иностранцев, оставив на работе лишь граждан России. После этого уволенные полезли с кулаками на тех, кого сокращение не коснулось, однако в компании не подтвердили версию из соцсетей. Телеканалу «360» сообщили, что никаких увольнений не было, инцидент произошел из-за обычного бытового конфликта. Там уточнили, что кадры сняты давно, а конфликт давно исчерпан.
В полиции сообщили «360», что потасовка действительно произошла неделю назад.
«Предварительно установлено, что 15 апреля на территории одного из складских комплексов, расположенных в Дмитровском городском округе, произошел конфликт между группами граждан из азиатских республик, переросший в драку», — заявили в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Заявлений в полицию по поводу потасовки не поступало, как и сообщений из больниц, уточнили в ведомстве.