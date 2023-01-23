Происшествия 23 января 2023, 17:08 Рабочие из Казани очищали снег с деревянной набережной с помощью кувалды

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Рабочие из Казани начали расчищать деревянный настил СМУ-88 от снега с помощью кувалды. Данный эпизод попал на видео. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на социальные сети.

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Странную уборку заметили в Кировском районе города на набережной, которую возвели СМУ-88 для ЖК «Ричмонд». Журналисты обратились к застройщику, чтобы узнать, что побудило рабочих использовать кувалду. Однако представители компании отметили, что передали набережную на баланс города. В администрации же заявили, что набережную они не получали.