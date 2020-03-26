    26 марта 2020, 15:20

    Рабочие автосервиса скончались под Воронежем

    Ольга Ситникова

    Двое рабочих ремонтировали грузовые автомобили в автосервисе села Новая Усмань под Воронежем. По неизвестной причине они получили многочисленные травмы и скончались на месте происшествия. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт регионального СК.

    Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что тела рабочих обнаружили утром 25 марта в боксе сервиса. Ими оказались мужчины 41 года и 36 лет.

    Во время ремонта в помещении произошел хлопок, происхождение которого пока не удалось установить. Рабочие получили ранения туловища, головы и конечностей. От травм пострадавшие скончались на месте.

    Следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента.