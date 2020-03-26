Рабочие автосервиса скончались под Воронежем

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что тела рабочих обнаружили утром 25 марта в боксе сервиса. Ими оказались мужчины 41 года и 36 лет.

Во время ремонта в помещении произошел хлопок, происхождение которого пока не удалось установить. Рабочие получили ранения туловища, головы и конечностей. От травм пострадавшие скончались на месте.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства инцидента.