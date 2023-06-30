Эксклюзив 30 июня 2023, 10:49 Рабочему оторвало руку при ЧП на стройке в Зеленограде Источник «360»: рабочему оторвало руку при ЧП на стройке в Зеленограде РИА «Новости»

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Обрушение груза строительного крана произошло на стройке в Зеленограде. Он весил 3,5 тонны и упал в котлован. Одному из рабочих оторвало правую руку. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Врачи скорой помощи зафиксировали у пострадавшего травматический шок и скальпированную рану головы. Второй рабочий получил скальпированную рану головы и перелом лицевой кости. Обоих госпитализировали.

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Ранее источник «360» сообщал, что строительные леса обрушились в Зеленограде. ЧП случилось во время работ в доме в доме № 14, строение 13 на улице Конструктора Лукина.