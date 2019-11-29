  • Рабочему оторвало руку на стройке в Арзамасе

    29 ноября 2019, 11:43

    Андрей Иванов

    Упавшая стрела крана оторвала руку рабочему на одной из строек в Арзамасе (Нижегородская область). Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
    Рабочему оторвало руку на стройке в Арзамасе

    Как сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области, инцидент произошел 28 ноября на стройплощадке на Молокозаводской улице в Арзамасе. Во время разгрузки у стрелового крана оборвался трос. Стрела рухнула на рабочего, который в тот момент стоял в кузове грузовика. В результате инцидента 57-летний мужчина лишился руки. Его доставили в городскую больницу.

    Строительный кран рухнул в центре Казани

    Подробнее

    Сейчас на строительной площадке, где произошло ЧП, работают следователи: они изымают необходимую документацию и назначают экспертизы, которые помогут достоверно восстановить всю картину происшествия.

    В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК оценят действия работников стройки, которые отвечают за безопасность людей.