Рабочему оторвало руку на стройке в Арзамасе

Упавшая стрела крана оторвала руку рабочему на одной из строек в Арзамасе (Нижегородская область). Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области, инцидент произошел 28 ноября на стройплощадке на Молокозаводской улице в Арзамасе. Во время разгрузки у стрелового крана оборвался трос. Стрела рухнула на рабочего, который в тот момент стоял в кузове грузовика. В результате инцидента 57-летний мужчина лишился руки. Его доставили в городскую больницу.

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Сейчас на строительной площадке, где произошло ЧП, работают следователи: они изымают необходимую документацию и назначают экспертизы, которые помогут достоверно восстановить всю картину происшествия.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники СК оценят действия работников стройки, которые отвечают за безопасность людей.