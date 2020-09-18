Рабочему из Екатеринбурга предъявили обвинение в сожжении начальника

Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве начальника путем сожжения, сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

По версии следствия, 14 сентября газонокосильщик работал рядом с домом № 37 Базового переулка. У мужчины возник конфликт с начальником. Рабочий взял канистру и облил из нее потерпевшего. После этого с помощью зажигалки поджег его.

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший получил термические ожоги головы, шеи и тела второй и третьей степени. Примерно 80% тела были охвачены огнем. Мужчина скончался в больнице, пишет «ФедералПресс».

Легковоспламеняющаяся жидкость попала на тротуар и припаркованную рядом газель, которая также зажглась. Находящийся поблизости мужчина быстро среагировал и потушил воспламенение.

30-летнему подсудимому предъявили обвинение по статье «Убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом». Заседание в Свердловском областном суде пройдет 30 сентября.