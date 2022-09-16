Рабочего завалило землей в котловане на западе Москвы | 360°

Эксклюзив 16 сентября 2022, 21:28 Поделиться Telegram

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Viber Рабочего завалило землей в котловане на западе Москвы Источник «360» сообщил о спасении в Москве заваленного землей в котловане рабочего РИА «Новости»

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Работа на стройке в поселке Рублево на западе Москвы временно остановилась. В котловане глубиной в четыре метра обрушился грунт и завалил находящегося внизу рабочего. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Коллеги начали откапывать пострадавшего самостоятельно и вызвали на место спасателей. Вытащить рабочего удалось при помощи спущенных к нему носилок.

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Пострадавший выжил, но есть подозрение на перелом ноги. Окончательный диагноз поставят медики, которые приехали на стройку.

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