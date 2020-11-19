Рабочий погиб на предприятии в Набережных Челнах, попав в станок. Его прокрутило через устройство несколько раз. Видео произошедшего попало в распоряжение «360».

Мужчина стоял за станком, когда его затянуло в оборудование. 56-летний рабочий погиб на месте. Его провернуло через станок несколько раз, сообщил старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место происшествия сразу выехал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Предварительное расследование показало, что несчастный случай произошел по вине погибшего. Прокуратура поручила проверить, насколько на предприятии исполняется законодательство об охране труда.

В начале ноября в Сеть попало видео, на котором женщина в Набережных Челнах прогоняет машину скорой помощи со «своего» парковочного места. Теперь жительницу города подозревают в самоуправстве. Когда машина скорой помощи покинула парковочное место, автоледи огородила его цепочкой. Разборки водителей попали на камеру видеорегистратора. Местная прокуратура проводит проверку случившегося.