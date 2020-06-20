Рабочего засыпало грунтом в колодце в Солнечногорске

Спасатели вытащили мужчину, которого засыпало грунтом во время строительства колодца на одном из участков садоводческого товарищества «Клочково» в городском округе Солнечногорск. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Мария Докучаева.

Источник фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Во время земляных работ бригада рабочих не укрепила стенки шахты бетонными кольцами, из-за чего грунт обвалился. В то время рабочий находился в шахте на глубине шесть метров, его по пояс засыпало землей.

Коллеги обратились в Единую службу спасения 112. На место происшествия приехали работники поисково-спасательного отряда № 29 Московской областной противопожарной спасательной службы. Один из спасателей спустился в шахту с помощью альпинистского снаряжения. Он откопал рабочего, закрепил на нем спасательные веревки, после чего дежурная смена подняла мужчину на поверхность.

«Благодаря оперативным действиям спасателей рабочий не получил серьезных травм, чувствовал себя хорошо и от медицинской помощи отказался», — отметили в «Мособлпожспасе».

Ранее житель Ступина хотел набрать воду в колодце, чтобы напоить животных на своем участке. Однако мужчина оступился и упал в скважину. Там он провел несколько часов.