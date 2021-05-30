Рабочего убило током в тепличном хозяйстве в Дагестане

Обстоятельства гибели 19-летнего рабочего, получившего смертельные ожоги от удара током, выясняют сотрудники полиции в Дагестане. ЧП произошло в селе Каякент, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибший и четверо его коллег устанавливали отопительное оборудование в тепличном хозяйстве, принадлежащем бизнесмену из Москвы. Во время работ мужчин ударило током. В результате один из них скончался.

В больницу Каякентского района были доставлены четверо рабочих. Пострадавшим от 19 до 28 лет. Врачи диагностировали у них ожоги различных частей тела.

Проверка по факту случившегося продолжается. Причина, по которой мужчин ударило током, будет установлена специалистами. По предварительной версии, они могли нарушить технику безопасности во время установки оборудования.

В начале мая в Дагестане нашли обгоревшее тело восьмилетнего мальчика в трансформаторной будке. В МВД предположили, что ребенок спрятался там от сильного дождя и его убило током.