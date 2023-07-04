04 июля 2023, 17:05
Рабочего убило током в электрощитовой на севере Москвы
Прокуратура Москвы: рабочего убило током в электрощитовой в Хорошевском районе столицы
На улице Маргелова на севере Москвы 22-летнего рабочего ударило током. Он погиб на месте, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел при проведении наладки систем в помещении электрощитовой. Савеловская межрайонная прокуратура начала устанавливать обстоятельства и причины произошедшего.
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Ранее стало известно о том, что подростка убило током на улице Советской в Екатеринбурге во время игры с мячом.
Прокуратура РФ
Электричество
Москва 2023
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