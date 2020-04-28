Рабочего убило краном на заводе в Удмуртии

По данным издания, трагедия произошла на Чуровском заводе силикатных материалов. 28-летний крановщик не заметил рабочего и задел его движущейся частью крана. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. 36-летний мужчина скончался. Правоохранители допрашивают руководителей и работников производства.

«Изъята документация, регламентирующая обеспечение безопасности труда, и материалы расследования несчастного случая, назначены необходимые экспертизы», — добавили в пресс-службе ведомства.