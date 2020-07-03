03 июля 2020, 11:52
Рабочего убило канатом на стройке в ЯНАО
Несчастный случай произошел на стройке в Губкинском (ЯНАО). Рабочий стройфирмы скончался от удара буксировочным канатом. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным следствия, инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности. Отмечается, что в день смерти рабочего за порядком на площадке следил обычный водитель.
Работник вытягивал застрявший грузовик с помощью тяжелой техники. В этот момент буксировочный канат сорвался, а конец отлетел в мужчину. Его госпитализировали. Две с половиной недели медики боролись за его жизнь, но мужчина скончался.