Рабочего убило канатом на стройке в ЯНАО

По данным следствия, инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности. Отмечается, что в день смерти рабочего за порядком на площадке следил обычный водитель.

Работник вытягивал застрявший грузовик с помощью тяжелой техники. В этот момент буксировочный канат сорвался, а конец отлетел в мужчину. Его госпитализировали. Две с половиной недели медики боролись за его жизнь, но мужчина скончался.