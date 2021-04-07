07 апреля 2021, 22:58
Рабочего раздавило асфальтоукладчиком в Забайкалье
Асфальтоукладочный каток раздавил дорожного рабочего в Забайкалье. ЧП случилось во вторник 6 апреля на трассе Баляга-Ямаровка. Об этом рассказал «Царьград».
Мужчина, который сидел за рулем дорожно-строительного катка, уехал в кювет по 15-метровой насыпи. Водитель не смог удержать равновесиле и уронил машину, которая в результате раздавила 53-летнего дорожного работника.
Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю начал проверку по данному факту. Для уточнения причин смерти параллельно проведут судебно-медицинскую экспертизу.