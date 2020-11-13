13 ноября 2020, 14:30
Рабочего придавил трехтонный цилиндр на заводе в Санкт-Петербурге
Рабочий на Кировском заводе в Санкт-Петербурге пострадал в результате падения трехтонного цилиндра. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.
Мужчину отправили в больницу в тяжелом состоянии. По данным врачей, у него раздроблены тазовые кости.
Полиция работает на месте происшествия, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Перми в торгово-развлекательном комплексе «Семья» с третьего этажа сорвался подросток, убегая от охранников.