Рабочего придавил трехтонный цилиндр на заводе в Санкт-Петербурге

Мужчину отправили в больницу в тяжелом состоянии. По данным врачей, у него раздроблены тазовые кости.

Полиция работает на месте происшествия, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Перми в торгово-развлекательном комплексе «Семья» с третьего этажа сорвался подросток, убегая от охранников.