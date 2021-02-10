Рабочего насмерть придавило деревом в Башкирии

В Башкирии рабочего насмерть придавило упавшим деревом. Гострудинспекция в республике изучает обстоятельства гибели рабочего Ишимбайской центральной районной больницы.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию ведомства, 5 февраля бригада рабочих спиливала деревья. Одно из них, падая, насмерть придавило 54-летнего штукатура-маляра. Он получил тяжелые травмы и умер на месте.

Сейчас сотрудниками гострудинспекции изучаются обстоятельства произошедшего и выясняются причины, которые привели к гибели человека.