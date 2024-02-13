13 февраля 2024, 07:54
Рабочего госпитализировали из горевших бытовок в Южном Бутово
Источник «360»: в Южном Бутово горели строительные бытовки, пострадали двое
В Юго-Западном административном округе Москвы ночью 13 февраля загорелись бытовки. Один человек эвакуировался самостоятельно, еще один рабочий погиб. Об этом сообщил источник «360».
Пожар произошел в проезде Чечерском в Южном Бутово. Загорелись металлические стоявшие в ряд бытовки, площадь возгорания составила 12 квадратных метров. В 02:47 пожар ликвидировали.
Реклама
Под завалами нашли тело одного погибшего. Еще один человек эвакуировался до приезда спасателей. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи и с ожогами спины первой степени увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
В Зеленограде ночью умерла женщина 1963 года рождения. В ее квартире загорелись постельные принадлежности, огонь распространился на четыре квадратных метра и вызвал сильное задымление.
Пожары
Москва
Реклама
Реклама