Происшествия 30 марта 2023, 13:36 Рабочего будут судить в Москве за убийство 15-летней давности

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Московский суд рассмотрит дело об убийстве, совершенное в 2008 году, подозреваемый почти 15 лет был в бегах. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР столицы.

Предполагается, что рабочий и бригадир поспорили из-за оплаты труда. Тогда мужчина схватил нож и убил начальника. А потом подался в бега.

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В итоге подозреваемого задержали в Тверской области, он жил по поддельным документам. Мужчина полностью признал вину, вскоре его дело рассмотрит суд.

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