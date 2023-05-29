Происшествия 29 мая 2023, 10:39 Пыточную нашли в подвале кафе на территории ЛНР РИА «Новости»: в подвале кафе в Рубежном нашли пыточную комнату Unsplash

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Украинские националисты пытали заключенных в подвале кафе «Орхидея» на территории города Рубежное в ЛНР. Военные показали РИА «Новости», как она выглядела.

«По словам местных жителей, хозяин этого кафе был ярым укронацистом. Подозреваем, что тут были пыточные», — сказал военнослужащий.

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Подвал кафе, по его словам, по прямому назначению не использовали. В нем нашли гильзы, следы крови, крышку от гроба, импровизированные дыбы, клетки со следами крови. Военные выяснили, что боевики делали над головами заключенных по три-четыре выстрела, чтобы оказать на них давление, подвешивали их за руки к трубам и растягивали. Такими методами пытали гражданских, пленных и военнослужащих собственной, украинской, армии.

Другой мужчина рассказал, как однажды пришел в кафе и попросил включить песню «Офицеры». Его схватили и увели в подвал, где находились еще несколько человек, избили и заставили выкрикивать националистские лозунги.

Советник главы ЛНР Анна Сорока и уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова рассказали о найденной пыточной в селе Трехизбенка на базе штаба подразделения Вооруженных сил Украины. Там националисты оборудовали электрический стул.