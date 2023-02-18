Эксклюзив 18 февраля 2023, 09:29 Пытавшийся покончить с собой житель Москвы набросился с ножом на медиков скорой помощи Источник «360»: угрожавший себя убить мужчина напал на бригаду скорой на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Житель Москвы попытался напасть на бригаду скорой помощи на улице Айвазовского, сообщил источник «360». По его данным, медики приехали на вызов к угрожавшему убить себя 37-летнему мужчине, а он встретил их с ножом.

«Мужчина позвонил в [службу] 112 и сообщил, что готовит самоубийство. Когда экстренные службы прибыли на место, дверь в квартиру на втором этаже была открыта. Житель Москвы находился в неадекватном состоянии», — сообщил источник.

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Он уточнил, что пациент попытался напасть на медиков с ножом. Сотрудники экстренных служб защитили бригаду скорой. Позже, когда мужчина начал приходить в себя, ему оказали психологическую помощь. Москвич признался, что причиной его неадекватного поведение стала личная трагедия: от него ушла девушка.

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В конце января в Свердловской области мужчина напал на врача из-за отказа принять его жену без российского паспорта.