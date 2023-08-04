Происшествия 04 августа 2023, 05:58 Пытавшийся поджечь военкомат пенсионер покончил с собой — СМИ Mash: пытавшийся поджечь военкомат в Ленобласти пенсионер совершил суицид Pxhere

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Пенсионер, который пытался поджечь военкомат в Ленинградской области, покончил с собой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина стал жертвой злоумышленника, который представившись сотрудником ЦБ через мессенджеры внушил пенсионеру, что его квартира якобы выставлена на электронный аукцион за 4,5 миллиона рублей, отметила «Газета.ru».

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Все исправить в «вернуть» жилплощадь, по словам злоумышленника, можно было лишь действительно продав ее за четыре миллиона рублей. Деньги нужно было перевести «надежным людям». И в завершении пенсионеру нужно было выполнить задание злоумышленника. По его указанию мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания городского военкомата.

После этого пенсионера задержали. Правоохранители отпустили мужчину домой под обязательство о явке. В назначенное время он не пришел. У пенсионера был брат, с помощью которого полицейские смогли попасть в квартиру мужчины. Там правоохранители обнаружили его тело.

Ранее 68-летнюю москвичку задержали в Саратовской области за попытку поджечь военкомат.