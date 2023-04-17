Происшествия 17 апреля 2023, 11:17 Пытавшегося выехать на Украину и вступить в ВСУ россиянина задержали под Брянском Shot: под Брянском поймали россиянина, пытавшегося выехать на Украину и вступить в ВСУ РИА «Новости»

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В Брянской области пограничники задержали 23-летнего жителя Новошахтинска, который собирался уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, задержанный собирался присоединиться к радикальной группировке «Русский добровольческий корпус» (РДК). На допросе он рассказал, что в конце 2022 года якобы совершил в своем родном городе диверсию по поджогу военкомата, так он хотел доказать верность Вооруженным силам Украины.

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По словам мужчины, вскоре украинский куратор дал ему инструкцию по отправке на Украину. Тот должен был проехать несколько стран, но решил сократить путь и перейти границу в Брянской области. У задержанного изъяли нож, резиновую лодку и 120 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы.

Ранее жителя Сахалина задержали по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, мужчина хотел отправиться на Украину и вступить в одно из воинских формирований. В его отношении завели уголовное дело по статье о госизмене, задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.