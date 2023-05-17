Происшествия 17 мая 2023, 23:30 «Пытались забрать и стреляли вслед». Жительница Артемовска рассказала, как ВСУ отбирали детей Жительница Артемовска Алла: ВСУ пытались силой отобрать детей и стреляли вслед убегавшим РИА «Новости»

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Украинские военные пытались силой отобрать детей у родителей в гуманитарном центре в окрестностях Артемовска, при неподчинении грозили расстрелом. Вслед убегавшим детям пустили очередь из автомата, рассказала РИА «Новости» жительница Артемовска по имени Алла.

Женщина отметила, что к гуманитарному пункту солдаты ВСУ приехали пьяные, на протесты родителей они наставили на них автоматы и пригрозили, что перестреляют, а детей заберут. Женщин начали «заламывать» на глазах детей.

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«Начинают хватать детей, дети начинают бить, кусать этих военных, детям руки заламывают. Детвора умудрилась вырваться и убежать, а те начинают им в спину стрелять. Может, они, конечно, стреляли в небо, может быть, в землю, но автоматная очередь была такая сумасшедшая, что бедные мамаши чуть не поумирали (от страха — прим. ред.)», — поделилась Алла.

Женщина рассказала, что детям удалось сбежать. После того как украинские солдаты уехали, матери стали искать перепуганных ребят.

Украинская армия продолжает стягивать силы под Артемовск. На участке местности Миньковка — Часов Яр по автодорогам идет большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом.