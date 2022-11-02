«Пытались выдернуть из машины». Задержанный каскадер Панин рассказал, как спасался от нападавших | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 23:57 «Пытались выдернуть из машины». Задержанный каскадер Панин рассказал, как спасался от нападавших Каскадер Панин заявил, что его задержали, когда он уходил от автомобильной погони в Москве

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В Москве задержали каскадера Игоря Панина. Он рассказал «360», что до этого на него напали трое неизвестных. Он попытался скрыться от них, но те устроили за ним автомобильную погоню.

По словам Панина, вместе с двумя детьми в машине он ждал свою жену из магазина. В тот момент к нему подошли трое неизвестных и попытались вытащить его из автомобиля.

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«Растянули кофту, разорвали. Это хорошо я каскадер, поэтому уехал», — рассказал собеседник «360».

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Позже его задержали сотрудники полиции. Они остановили его автомобиль. Сам Панин заявил, что пишет заявление о совершенном на него нападении.

«Не сомневаюсь, что они все пьяные были <…> Я опасаюсь и за жизнь детей, и за свою. У меня в машине пятимесячная дочь и пятилетний сын, не могут никуда уехать, сын хочет спать», — рассказал каскадер. Происходящее с ним он назвал беспределом и добавил, что правоохранители не отпускают его.

Ситуацию прокомментировал адвокат Панина Андрей Алешкин.

«Со слов доверителя — на него было совершено нападение неустановленными лицами. В настоящее время он пишет встречное заявление, находимся на месте, разбираемся», — рассказал он «360».