«Пытались хоть листок с дерева ухватить». Сочинские грибники нашли в закрытом сафари-парке страшно отощавших верблюдов

Грибники в Сочи случайно обнаружили жутко отощавших верблюдов в закрытом сафари-парке. Возле животных не было поилок и кормушек, они «толкались у ограды и пытались дотянуться хоть до чего-нибудь», что можно съесть, рассказала «360» очевидец.

«Мы живем рядом. Вчера собрались на рыбалку. Территорию перекрыли, мы пошли в обход и наткнулись на это. Несчастные создания пытались последний листик с дерева ухватить за оградой. Они с землей прямо траву ели. Ветку им протянули, они съели прямо с корой», — сообщила женщина.

Два верблюда, по ее словам, были «совсем облезлыми», поодаль находились еще животные, которых было плохо видно.

Источник фото: телеканал «360»

Жительница Сочи призналась, что до сих пор в шоке.

«У меня самой есть животные, и я знаю, как животные должны выглядеть и что это означает, когда они в таком состоянии», — заметила она.

Женщина сняла фото и видео и прислала подруге, которая держит базу с кормами. Она рассказала, что раньше сотрудники этого сафари-парка закупали у нее корма, а в этом году «брали очень мало — этим нельзя прокормить животных».

«Она спросила вчера, и они ответили: животные после холодной зимы не могут восстановиться никак. Но это же бред. Уже трава зеленая — пусть хоть траву едят, или около пруда их можно привязать. Но никому ничего не надо», — возмутилась местная жительница.

До нее доходили слухи, что сафари-парк построен незаконно и по этому поводу идут суды.

Сегодня, после того как она сняла видео, верблюдов уже убрали.

«Кенгуру у них бегает, какой-то рев слышим. И они никого не пускают», — добавила женщина.