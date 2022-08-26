«Пырнули в горло ножом». Ветерана из Башкирии убили за отказ дать в долг

В Башкирии 95-летнего ветерана убили в собственном дворе и разграбили его дом. В преступлении заподозрили 63-летнего жителя его деревни, которому ветеран отказался дать в долг. Как сообщили «360» родственники погибшего, все в округе знали, что он держит деньги дома.

Источник фото: телеканал «360»

«Он хранил наличные дома, все знали, пенсию привозил почтальон», — отметила родственница ветерана.

По ее словам, он не копил деньги.

«Тратил на лекарства, в доме у него все хорошо было, недавно светильники поменял. Внукам давал, когда они приезжали», — пояснила женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Ветеран когда-то был директором местной школы. Последние семь лет жил один. Вторую жену, когда она тяжело заболела, забрали ее дети, несколько лет назад ее не стало. Два сына ветерана — старший и младший — тоже умерли, остался только средний, сообщила его домработница.

С февраля она убирала и мыла полы в его доме — и именно она нашла тело ветерана.

«Я позвонила, он не взял. Думаю: что-то с ним случилось. Пришла, он около крыльца лежал. Думала, споткнулся и упал или сердце прихватило. Посмотрела — кровь на голове и из горла. Было похоже, что его пырнули в горло ножом», — описала домработница тот жуткий момент.

Женщина тут же побежала к соседям, все рассказала и попросила их сделать необходимые звонки — самой ей стало плохо, поднялось давление, «сил не было».

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщила пресс-служба СУ СК по региону, сообщение об обнаруженном теле поступило утром 25 августа. На нем были признаки насильственной смерти. Подозреваемого задержали, он ранее был судим. По версии следствия, он пришел к ветерану, чтобы одолжить денег, но, получив отказ, разозлился и «причинил ему телесные повреждения». Убедившись, что хозяин мертв, рецидивист обыскал его дом, нашел деньги и скрылся с ними.

«Действиям задержанного будет дана правовая оценка по части 2 статьи 105 УК РФ („Убийство“) и части 4 статьи 162 УК РФ („Разбой“)», — добавили в ведомстве.