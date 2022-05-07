Пыльная буря накрыла Красноярск

Пылевая буря накрыла Красноярский край утром 7 мая. В соцсетях жители пожаловались на «грязные» дожди и пыль, которую разносит сильный — до 25 метров в секунду — ветер.

Судя по видео, которое опубликовало Newslab.ru, видимость на дорогах очень плохая. СМИ сообщили, что ДПС перекрыла часть трасс.

По данным пресс-службы мэрии Красноярска, все городские службы работают в усиленном режиме: ездят по городу и осматривают объекты жизнеобеспечения, деревья, линии электропередач, светофоры, остановки. После прекращения сильного ветра сразу же начнут ликвидировать его последствия.

Роспотребнадзор посоветовал красноярцам оставаться дома.

«В связи с пылевой бурей, наблюдающейся в ряде территорий Красноярского края, в том числе в Красноярске, жителям рекомендуется по возможности оставаться дома, в помещениях и не открывать окна», — говорится в сообщении.

Санитарные врачи организовали мониторинг загрязняющих веществ в воздухе.

Согласно сводке регионального ГУ МЧС, утром в Красноярском крае произошло несколько крупных пожаров. МЧС предупредило о новых ландшафтных и природных пожарах 7 мая из-за ветреной сухой погоды.