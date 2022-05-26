«Пыль такая, что ничего не видно». Москвичи рассказали о разрушении фабрики «Вымпел»

От сноса фабрики «Вымпел» на севере Москвы пыль от кирпичей полетела в окна жителей ближайших домов. Как пояснил в беседе с «360» местный житель Владимир, когда произошло обрушение в здании, столб пыли напоминал смог.

Мужчина добавил, что никаких предупреждений о начале работ по сносу фабрики никто не делал.

«Все подоконники в красном кирпиче. Вся пыль летит в окна и такая, что ничего не видно. А когда обрушилось, то пыль стояла гуще, чем смог», — заявил Владимир.

Он подчеркнул, что из-за сноса фабрики дорогу перекрыли, но при этом не поставили никаких ограждений, поэтому кирпичи сейчас валяются на проезжей части. Убирать их рабочие не спешат. При этом Владимир отметил, что первое здание «Вымпела» — это только начало. Внутри территории фабрики еще много зданий, которые остались от бывшего производства.

Еще одна жительница дома Валентина вспомнила, что расположенные на территории «Вымпела» магазины закрыли еще два года назад. Тогда же она читала в местной газете, что здание будут сносить. Но работы начались только в этом году.

«Здание стояло два года, но там ничего не делали, а вот сейчас уже с марта месяца, сначала окна раскрыли, а теперь все ломают», — отметила она.

На территории фабрики раньше располагался издательский дом «Комсомольская правда», — поделилась с «360» еще одна жительница района — Мактуба. Она пояснила, что работала там на кухне, поэтому внутри «Вымпела» была неоднократно.

«Очень много людей там работали. Путин туда приезжал, Собянин. Хорошее здание было, сейчас плакать хочется, от того, что его больше нет», — рассказала Мактуба.

Здание фабрики «Вымпел» признали аварийным, сейчас начался снос. Но сегодня во время разбора на уровне пятого этажа обрушились все нижние конструкции. Общая площадь обрушения составила 25 квадратных метров. Ударная волна подняла пыль и повредила окна в здании соседней пожарной части.