Важное 08 июля 2023, 00:33 ПВО уничтожили два дрона над Воронежской областью Губернатор Гусев сообщил о сбитых ПВО беспилотниках в Воронежской области РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили и уничтожили два беспилотных аппарата на подлете к Воронежу. Об этом губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале.

«Жертв, пострадавших, разрушений нет», — отметил он.

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По его словам, похожий на гром звук слышали в Воронеже около 23.30 по московскому времени. Также губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле с профильными службами и ведомствами.

По данным Минобороны, утром, 3 июля, силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали пять украинских беспилотника в небе над Новой Москвой и Московской областью.

Ранее система противовоздушной обороны сработала в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в селе Борки сбили беспилотник. Оперативные службы выясняют последствия происшествия на земле.