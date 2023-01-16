Происшествия 16 января 2023, 13:00 ПВО уничтожила семь украинских беспилотников на морем в районе Севастополя Губернатор Севастополя: семь беспилотников ВСУ уничтожили средства ПВО над Черным морем РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны днем 16 января отразили атаку украинских беспилотников в районе Севастополя. По данным на 12:37, ПВО уничтожила семь дронов ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь БПЛА. <…> Все беспилотники сбиты над морем», — написал губернатор.

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По данным Развожаева, никакие объекты ни в городе, ни в акватории Черного моря не пострадали. Он обратил внимание, что провокаторы, работающие на власти Украины, уже начали распространять в соцсетях фейки о том, что в городе якобы слышны взрывы.

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«Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем — ничего вам никто не скинет, в городе-герое все спокойно», — добавил Развожаев.

Он подчеркнул, что воздушная обстановка остается под контролем. В состоянии готовности находятся все оперативные службы. Губернатор в очередной раз призвал доверять только официальной информации.